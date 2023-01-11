عروس سوهاج تغادر العناية المركزة.. وخالها: لا تتذكر شيئا

غادرت «مريم. ي»، المعروفة إعلاميا بـ«عروس سوهاج»، غرفة العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي، ومازالت تخضع للعناية الطبية لإتمام تعافيها من إصابتها الناجمة عن تسرب غاز بشقتها.

وذكر خال العروس «حنا غ» لـ«الوطن»، أن ابنة شقيقته لا تتذكر تفاصيل الواقعة، فقد فقدت الوعي عقب تسرب الغاز بشقة الزوجية أثناء وجودها رفقة زوجها حنا شنودة، المعروف بـ«عريس سوهاج»، والذي لقى مصرعه مختنقا بالغاز، بينما ظلت «مريم» في غرفة العناية المركزة 3 أيام.

عروس سوهاج لاتتذكر شيئا

وأوضح «حنا»، الذي تولى رعاية عروس سوهاج وأشقائها عقب وفاة والدهم، أن «مريم» لاتتذكر شيئا ولم تتحدث عقب استعادة وعيها اليوم، ولم تقل سوى «أنا فين، وإيه اللي حصل؟»، ثم أصابها الضعف ولم تستطع استكمال الحديث، لافتا إلى أن الأطباء حذروا من انفعالها أو حديثها خشية عودتها للعناية مرة أخرى.

«مريم» لا تعرف خبر وفاة زوجها

وأكد «حنا» أنه وكل العائلة لا يعرفون ماذا حدث، وكل ما يحتاجونه الآن هو تعافي «مريم»، فمنذ 3 أيام لم يغادر أفراد العائلة المستشفى، ولم ينالوا قسطا من الراحة، وينتظرون تعافيها، مشيرا إلى أنها حتى الآن لا تعرف بوفاة زوجها.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارا، يفيد مصرع محام نتيجة تسرب غاز بمنزل الزوجية صبيحة ليلة عرسه، بينما أصيبت زوجته باختناق، ونُقلت لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها، وحُرر محضر بالواقعة.