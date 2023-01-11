تفاصيل شهادات بنك QNB الجديدة.. العائد يصل إلى 22.5%

تتوالى إصدارات البنوك العاملة في السوق المصرية للأوعية الادخارية ذات العوائد التنافسية المرتفعة، إذ بدأ ماراثون الشهادات أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ الأهلي المصري ومصر؛ بطرح شهادات الـ 25%، الأربعاء الماضي، تلاها إعلان أكبر بنوك القطاع الخاص الـCIB، إصدار شهادة بأجل عام ونصف وعائد يصل لـ 22.5%، وأخيرا QNB الأهلي الذي أعلن اليوم عن شهادات بعائد يصل لـ 22.5% أيضا.

إصدار بنك QNB الأهلي شهادة ادخار جديدة

أصدر ثاني أكبر البنوك الخاصة، QNB الأهلي، اليوم، شهادة ادخار جديدة للأفراد بأجل 18 شهرا؛ أي عام ونصف، وعائد سنوي 22.5% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة و20% عند صرفه شهريا.

الاكتتاب بالشهادة متاح للأفراد

ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنَّ الأفراد يمكنهم الاكتتاب في الشهادة الجديدة بدءا من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها، ما يمنحها ميزة تنافسية أوسع انتشارا في السوق المصرية من شهادات الـ CIB المثيلة في الآجال ودورية صرف العائدة والفائدة فيما أنَّ الحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 1000.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة

تجدر الإشارة إلى أنَّ شهادات QNB الجديدة عائدها ثابت طوال مدة الشهادة، أي لا تتغير بتغير سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، فيما يبدأ احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة، ولا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب.

الحصول على قرض 95% من قيمة الشهادة

ويتيح بنك QNB لحاملي الشهادات ذات العائد المرتفع الاقتراض بضمانها وبائتمان يصل إلى 95% من قيمتها.

ووفقا للبنك، الشهادات متاحة للاكتتاب عبر زيارة شبكة فروع QNB الأهلي بأنحاء الجمهورية، بالإضافة لإمكانية الشراء «أونلاين» باستخدام تطبيقات الهاتف مثل «الإنترنت البنكي».