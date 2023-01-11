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مسؤول سوداني يثمن مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي

كتب:

أ ش أ
09:15 م | الأربعاء 11 يناير 2023
العلاقات السودانية المصرية

العلاقات السودانية المصرية

 ثمن المدير العام بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الدكتور الفاتح عوض، المشاركة المصرية في معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ40، التي تبدأ فعالياتها في 24 يناير الجاري، مؤكدًا أنها تأتي في إطار المصالح المشتركة والتنسيق والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.

توطيد العلاقات بين مصر والسودان

وأضاف المدير العام بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه ناقش مع المستشار التجاري بالسفارة المصرية لدى السودان طارق قشوع، استعدادات المعرض للمشاركة المصرية بوفد تجاري كبير من رجال الأعمال والشركات.

ورحب المدير العام بالشركة السودانية، بمشاركة مصر في المعرض، مؤكدًا أن المشاركة المصرية مهمة.

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