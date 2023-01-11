إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

أصيب شخصان بإصابات خطيرة في حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية في مركز تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابيّن إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم في المنوفية

وتبين وقوع تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية، ما أدى إلى إصابة شابين مقيمين في قرية بابل بدائرة المركز، وألقت قوة أمنية بمركز شرطة تلا القبض على سائق السيارة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لسؤال الشهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على طريق «تلا- بابل» بدائرة المركز، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إصابة سيدة في حادث دراجة نارية

وعلى صعيد آخر، شهدت مركز تلا بمحافظة المنوفية، إصابة سيدة بإصابات في الرأس في حادث دراجة نارية، ونُقلت المصابة إلى مستشفى تلا المركزي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.