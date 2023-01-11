نائب رئيس «المشروعات»: معارض المنتجات التراثية أصبحت ملتقى عربيا وإقليميا (حوار)

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز له دور فاعل فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأضاف «شاش»، فى حواره لـ«الوطن»، أن هذا الدعم لا يقتصر على التمويل فقط، لأن هناك عوامل تؤثر على نجاح المشروع واستمراره.. وإلى نص الحوار:

طارق شاش: ندعم مشاركة أصحاب المشروعات فى المناقصات وعرض منتجاتهم بسلاسل تجارية

جهاز تنمية المشروعات يدعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها.. فهل يقتصر ذلك على التمويل فقط؟

- دور الجهاز يتمثل فى تأهيل المواطنين وتعريفهم بالمهارات الأساسية لإقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل بل وتسويق منتجاتهم أو الخدمة التى يقدمونها، حيث ينظم الجهاز فى كافة المحافظات دورات تدريبية مجاناً للمواطنين وطلبة الجامعات لنشر فكر العمل الحر وتوعيتهم بأهمية المشروعات الصغيرة فى تحسين مستوياتهم الاقتصادية، إضافة لتقديم استشارات لنمو المشاريع وما يتضمنها من دعم فنى وتسويقى للمنتجات داخلياً أو خارجياً فى معارض وسلاسل تجارية وتوريدات حكومية وغيرها.

تقنين الأوضاع يتيح الاستفادة من حوافز قانون تنمية المشروعات

يعتبر التسويق أحد المحاور التى يعتمد عليها نجاح أى مشروع.. فما دور الجهاز فى هذا الإطار؟

- يعتمد الجهاز على عدد من المحاور لمساعدة أصحاب المشروعات، منها على سبيل المثال العمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتيسير مشاركة أصحاب المشروعات فى المناقصات الحكومية عبر تسجيلهم فى بوابة المشتريات الحكومية، والعمل على تفعيل حصولهم على نسبة لا تقل عن 20% من تعاقدات الجهات الحكومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و20% للمشروعات المتوسطة، كما يقوم الجهاز بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات وعرض منتجاتهم من خلالها.

وهل يتم مساعدتهم على التسويق محلياً فقط؟

- بالطبع، يتطلع الجهاز للوصول لمنتجات أصحاب المشروعات للسوق العربى والدولى، ومن هنا يتم إشراك أصحاب المشروعات فى مختلف المعارض المتخصصة، وعلى المستوى المحلى يقوم الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية بإشراك أصحاب المشروعات فى مختلف المعارض بالمحافظات، وذلك فى مختلف القطاعات الغذائية والتجارية والاستهلاكية.

كما يحرص الجهاز على تنظيم المعارض المتخصصة، فهناك معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذى يتم تنظيمه سنوياً بمشاركة آلاف العارضين من الفنانين وأصحاب الحرف اليدوية التى تعبر عن الثقافة المصرية، وأصبح المعرض محفلاً ثقافياً وفنياً وملتقى عربياً وإقليمياً لهذا القطاع.

حدثنا عن المعارض التى تم تنظيمها خارج مصر.. وما أوجه الاستفادة منها؟

- بعد النجاح الذى حققه المعرض وما لاقاه من صدى واسع لدى الجمهور العربى، يتم إشراك العارضين فى مختلف المعارض المماثلة، وكان آخرها فى دولة الجزائر الشقيقة وفى باريس كما سبق مشاركتهم خلال عام 2022 فى معرض دولى فى جنوب آفريقيا وآخر فى دولة تنزانيا.

وتتيح هذه التجارب المختلفة الفرصة للعارضين للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية وأذواق المستهلكين، كما ينجحون فى تحقيق مبيعات وتعاقدات مناسبة، وقد شارك 3515 عارضاً وعارضة فى 129 معرضاً محلياً ودولياً قام الجهاز بتنظيمها، والمشاركة فيها خلال العام الحالى وحتى شهر أكتوبر، حيث حققوا مبيعات وتعاقدات تزيد على 227.1 مليون جنيه.

ما جهود توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التى كانت خارج الإطار الرسمى؟

- هناك نسبة كبيرة جداً من أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمارس أنشطتها بشكل غير رسمى، ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، ووجهنا دعوات كثيرة بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها، والاستمرار فى أنشطتها بشكل رسمى وآمِن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التى وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذى يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفّز، وفور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على رخصة توفيق الأوضاع، فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل معترف به من أجهزة الدولة ومحمىّ بقوة القانون، ووقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيها.

ما المزايا الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق قانون 152؟

- بعد أن تصدر فروع جهاز تنمية المشروعات شهادتَى التصنيف والمزايا للمشروعات، يحظى المشروع بحزمة من المزايا، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد فى السجل التجارى، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل، فضلاً عن المعاملة الضريبية، وهى ضريبة قطعية مبسطة وفقاً للآتى: 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوى 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوى يقل عن 250 ألف جنيه.

التسويق الإلكترونى للمنتجات

نسعى لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات من الفرص الواعدة المتاحة فى مجال التسويق الإلكترونى وما يقدمه من فرص كبيرة للوصول للعملاء فى مختلف المحافظات، حيث ينظم دورات تدريبية مجاناً للعملاء لتعريفهم بآليات وأسس التسويق الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما تعاون الجهاز مع شركتى أمازون وجوميا لإشراك أصحاب المشروعات فى منصاتهما وتدريبهم.