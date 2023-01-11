الوثائقي «شابيلا».. مدير هيئة الكوارث الصومالية: مواقف مصر مخلصة

قالت سميرة قايد، مديرة مركز هيرال للدراسات الصومالية، خلال الفيلم الوثائقي «شابيلا»، الذي عرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويرصد من الصومال، رحلة النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشو، إن الحل بالنسبة للصومال ليس عسكريًا ولا أمنيًا بل هو في الحكومة والاقتصاد والسياسة.

فيما قال محمود معلم، مدير هيئة الكوارث الصومالية، إن مصر لها كل الشكر على مواقفها المخلصة وما تقدمه من جهود حثيثة والتي نثمنها باستمرار، فهي تسعى منذ فترة إلى أن تعتمد قارة إفريقيا على نفسها باستمرار في تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن ما تتضمنه المقترحات المصرية من مشاريع مختلفة يعد مهمًا للغاية للقارة ومن ضمنها الصومال.

وتابع مدير هيئة الكوارث الصومالية: «نكرر ترحيبنا بهذا التوجه الأخوي والحثيث من جانب مصر، لأن الهدف هو أن يعتمد الأفارقة على أنفسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بما يساعدهم على النهوض بقارتهم والعمل على تطويرها».