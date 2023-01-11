وزير الاتصالات يبحث مع قيادات «تك ماهندرا» الهندية التوسع في تصدير خدمات التكنولوجيا

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بمسؤولي شركة «تيجاس»، على هامش زيارته للهند، ووفقاً لبيان رسمي من وزارة الاتصالات، فإنَّ اللقاء بين الوزير ومسؤولي TEJAS الهندية، تناول سبل التعاون بمجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف البيان، أنَّ الدكتور عمرو طلعت ناقش مع مؤسسة الدفع الإلكترونية التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الشمول المالي الرقمي.

لقاء مع «تك ماهندرا» للتوسع بالأنشطة وتصدير خامات التكنولوجيا

كما التقى «طلعت» قيادات شركة «تك ماهندرا» لمناقشة التوسع فى أنشطة مركزها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بمصر.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له اجتماعا مع نهال سه القائم بأعمال تطوير الأعمال التجارية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لمؤسسة الدفع الإلكترونية.

تناول الاجتماع نظام الدفع المالي الإلكتروني بالهند، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الشمول المالي الرقمي.

«طلعت» يستعرض استراتيجية مصر الرقمية أمام الشركات الهندية

كما ناقش عمرو طلعت، أهداف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، وأنَّه منذ إطلاقها استهدفت تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على تنمية حجم أعمالها فى مصر، وزيادة الصادرات الرقمية؛ مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمي فى مصر ومنها مشروع «أحمس»، الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية؛ موضحًا أن البرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات من خلال الجهات التابعة لها.

التوسع فى أنشطة مركز الشركة لتصدير خدمات تكنولوجيا

وتطرق اللقاء إلى بحث إمكانية التوسع فى أنشطة مركز الشركة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر، من خلال مضاعفة أعداد العاملين بالمركز، والتنوع فى النشاط ليشمل تخصصات أخرى مع التركيز على خدمات البحث والتطوير وتصميم البرمجيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصري.