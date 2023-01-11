مراسل قناة القاهرة الإخبارية: حركة الطيران في أمريكا عادت لطبيعتها بعد ساعة ونصف توقف

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى طبيعتها بعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، والتي بدأت في الساعة 7.30 صباحًا وانتهت الـ9 صباحًا، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة واشنطن.

وأضاف «جبر»، أن الشلل الذى أصاب حركة الطيران أدى لتأخر 4700 رحلة طيران داخلية وخارجية، الأمر الذي دفع حركة الملاحة الجوية إلى إعادة جدولة هذه الرحلات لما بعد التاسعة صباحًا، موضحًا أن الوضع في المطارات الأمريكية عاد إلى الهدوء مرة أخرى، وبدأت حركة المسافرين تعود لطبيعتها.

وأوضح أن إدارة الطيران أعلنت أنها أنهت العطل الذي أصاب أنظمة الملاحة ومنع توفير معلومات السلامة لطواقم الطيران، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع حركة التوقف منذ بدايتها وأدلى بتصريحات للصحفيين بأنه جارٍ التحقيق في الوقوف على ملابسات ما حدث، وأكد أن متحدث البيت الأبيض لم يحدد أن يكون هجومًا سيبرانيًا وراء توقف حركة الطيران من عدمه.