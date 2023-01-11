اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. منتجاتنا التراثية وصلت العالمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«النقد الدولي»: اقتصاد مصر يتصاعد

«الصندوق»: «القاهرة» تمتلك توجها يعطي القطاع الخاص دورا أوسع في التنمية

خطط لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وترشيد الإنفاق الحكومي

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية على المواطنين

«السيسي» يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني

الرئيس: امتلاكنا سلسلة مطارات دولية يوفر فرصا ضخمة في مجالي الحركة الجوية والسياحة

«حياة كريمة»: تسليم 1.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر المستحقة

رفع عدد المستفيدين من مبادرة «يدوم الفرح» إلى 200 عروسة بدلا من 100 في كل محافظة

الصفحة الثانية

«النقد الدولي»: مؤشرات الاقتصاد المصري تتصاعد

خطط لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وترشيد الإنفاق الحكومي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية على المواطنين

ورث المهنة عن والده ويزداد الإقبال عليه في الشتاء.. «سيف» يحارب الغلاء: إصلاح «الجاكت الجلد» في يومين

الصفحة الثالثة

الحرف التراثية تجمع الشعوب والفنون

مصر «بيت العرب»

80 أسرة عربية و70 أسرة مصرية شاركت في المعرض بقصر القبة

منتجات «أم الدنيا» من وحي الطبيعة: روح تراثية.. وطلة عصرية

إبداعات ذوي الهمم تخطف الأنظار: نحت ورسم وتصوير

الأثواب المطرزة وبخور الصندل في استقبال زوار «جناح السودان»

الصفحة الرابعة

مشاركة مصرية موسعة في المعارض الدولية.. ودعم كبير من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منتجاتنا التراثية وصلت «العالمية»

تسلم أيادي «الصنايعية»

معارض «الصناعات الحرفية» بالخارج.. نافذة لتعزيز الصادرات وحماية الهوية

«تنمية المشروعات»: شاركنا في معارض بباريس والجزائر والمغرب.. و«الثقافة» تدرس إنشاء خطوط إنتاج تمزج «الحديث» بـ«التراثي»

مشاركون في معارض دولية: وصلنا إلى «العالمية» بمساندة من الدولة

صانعة «حقائب وأحزية جلدية» حصلت على تمويل 50 ألف جنيه لمشروعها.. وفنان «النحاس» زادت خبراته في المعارض.. دعم جهاز «المشروعات» للحرف التراثية يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر

الصفحة الخامسة

خبراء: المشروعات الصغيرة طوق نجاة للاقتصاد ونأمل في تحولها لمشروع قومي

نائب رئيس «المشروعات»: معارض المنتجات التراثية أصبحت ملتقى عربيا وإقليميا للعاملين بالقطاع

الصفحة السادسة

جهود علمية لضبط درجة حرارة الأرض ومنع تفاقم الظواهر الطبيعية الخطرة

«صناعة الطقس»

العلم يصلح ما أفسده «تغير المناخ»

5 تقنيات حديثة تثير الجدل.. فرص لإنقاذ الأرض والبعض يراها «جنون»

خبير «زراعة ملحية»: موجات الجفاف وملوحة التربة تهددان ببوار 2 مليون فدان

مركز «التميز» بوزارة الزراعة يهدف إلى تحقيق خطة طموحة لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة

الصفحة السابعة

الزراعة الذكية مناخيا.. «ثورة خضراء» لإنقاذ البشرية من شبح الجوع

حلول غير تقليدية لإطعام 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 والحفاظ على مساحات صالحة للزراعة وضمان استمرار الحياة على الأرض

استخدامات للثورة الصناعية الرابعة في الزراعة: أكثر إنتاجية وربحية وأخف ضررا على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية

الفلاح المصري يخوض «معركة المناخ» بسلاح الحكمة وخبرة السنين

مستشار وزير الزراعة: يجب استنباط أصناف تتحمل الظروف الجوية والتحول لأنظمة ري حديثة واستخدام الطاقة الشمسية واستخدام طرق أكثر أمانا للحصاد

الصفحة الأخيرة

مطاردة النحس

الدوري في محطة الأهلي والمصري.. «كولر» يستقوى بـ«طاهر».. وفرصة للتعويض أمام المحلة وإنبي

الصفحة الرابعة.. احتفال خاص بـ«كهربا» ومزاد «كمال»: 30 مليون جنيه وكريم نيدفيد

«شيكا 2» على الأبواب

فرمان برتغالي بعودة «شبانة» إلى بيته ومستقبل غامض للثنائي «نداي وسامسون»