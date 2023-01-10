قناة إكسترا نيوز تبرز عدد «الوطن» عن التحالف الوطني

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بجهود العمل الأهلي في جميع المحافظات، بعنوان «التحالف الوطني.. ذراع الدولة لرعاية الأكثر احتياجا».

دور الجمعيات الأهلية

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنّ تعديلات قانون الجمعيات الأهلية في عام 2019 منح فرصة مهمة لاتحاد الجمعيات الأهلية في إطار كيان واحد، مشيرًا إلى أنّ دور الجمعيات الأهلية كان يختص بدعم ورعاية الأُسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدات، لكن الآن تحركت في ملفات خاصة بالدولة، حيث تقدم المساعدات للأكثر احتياجا مع نقله لمرحلة أفضل.

الشعب على قلب وطن واحد

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ الشعب على قلب وطن واحد، كونه الأساسي في العمل الأهلي، موضحا أنّه كان هناك نحو 37 ألف جمعية أهلية بعام 2011، ومن ثم ارتفع العدد إلى 50 ألفا في 2015، كما أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم 30 مؤسسة وجمعية، وأحدث نقلة نوعية مهمة للغاية فأصبح لدينا ملفات محددة يتم العمل عليها.