نار الأسعار تحرق الأمريكيين.. الكهرباء والغذاء في المقدمة

تشهد الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعات غير مسبوقة في ظل إعلان البلاد أن أسعار الكهرباء سجلت ارتفاع واسع بسبب أزمة الطاقة التي يشهدها العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة الكهرباء في أمريكا

وتفاقمت الأوضاع بأمريكا في أسعار الكهرباء بعد مرور البلاد بـ 4 اضطرابات في الطقس بسبب البرد الشديد والفيضانات التي ضربت البلاد الفترة الأخيرة، وأصبح سعر الكهرباء فلكيا لكل ميجا وات مسجلا متوسط 160 دولارا، وارتفعت في بعض الأماكن لتصل إلى 182 دولارا لكل ميجا وات في ظل عاصفة «يوري» الطقسية.

تحذير من ارتفاع التضخم

بدوره؛ أصدر البنك الدولي تقريرا يحذر فيه من زيادة التضخم الفترة المقبلة مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، وذكر البنك أنه خفض النمو ليصل إلى 1.7% فقط بالمقارنة بـ 3% العام الماضي، كمل أعلنت الولايات المتحدة أن نسبة نمو البلاد النامية ستكون أقل على أن تتحسن الأمور في عام 2024.

ارتفاع التضخم في العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وتشهد بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ومنطقة الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في التضخم في ظل الأزمة الأوكرانية التي تسببت في وجود عقوبات اقتصادية على روسيا التي منعت تصدير بعض السلع الغذائية، وهو ما أثر على الأسواق بالسلب خاصة الدول النامية.