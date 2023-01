بسبب العواصف.. الولايات المتحدة تأمر بإجلاء «النجوم» من مدينة المشاهير

دفعت العواصف الرعدية، التي تجتاح ولاية كاليفورنيا منذ أيام، السلطات الأمريكية إلى إجلاء سكان مدينة «مونتيسيتو»، التي يعيش فيها العديد من المشاهير، بسبب الانهيارات الطينية التي تهدد فيلاتهم الفاخرة، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وبدورهم، حث رجال الإطفاء في المدينة على الإجلاء الفوري للمنازل، ونصحوا السكان بمتابعة التنبيهات المختلفة التي تصدرها السلطات بشكل مستمر، لأن الوضع يتغير بسرعة، كما قالوا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه على مدار الثلاثين يوما الماضية، شهدت «مونتيسيتو» سقوط أمطار غزيرة يتراوح حجمها بين 30 و50 سم، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط السنوي البالغ 43 سم، وأشاروا إلى أن هذا المطر التراكمي يعرض المجتمع لخطر أكبر للفيضانات والانهيارات الطينية.

ويمكن أن يتسبب سقوط الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات طينية خطيرة للغاية، خاصة أنه لا يوجد أشجار على التلال في المنطقة المحيطة بالمدينة، التي كانت تساعد على استقرار التربة، وذلك بسبب الحريق الكبير الذي دمر حوالي 1100 كيلومتر مربع من المنطقة في عامي 2017 و2018.

وفي سياق متصل، نشرت إيلين دي جينيريس، مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية، التي تعيش أيضا في مونتيسيتو، مقطع فيديو، عبر حسابها على تويتر، أظهر سيلا موحلا، وقالت إن هذا جنون، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مراعاة مع الطبيعة الأم، لأن الطبيعة الأم ليست سعيدة معنا.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG