الولايات المتحدة ترفض مقترحات شراء النفط لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، مقترحات لشراء النفط لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي بسبب السعر المرتفع للغاية أو عدم الامتثال للمواصفات المطلوبة، وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية نقلا عن مصادر.

ورفضت وزارة الطاقة الأمريكية، بالفعل عدة مقترحات لشراء محتمل لـ النفط في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تؤجل الوزارة الشراء، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وقالت «بلومبرج»، إن وزارة الطاقة الأمريكية، ستختار فقط العروض التي تفي بالمواصفات المطلوبة.

وفي أكتوبر الماضي، طرحت وزارة الطاقة الأمريكية، 15 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي للبيع من أجل تثبيت أسعار الوقود.

وفي ديسمبر 2022، أشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة تعتزم شراء 3 ملايين برميل من النفط لتجديد المخزونات في الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.