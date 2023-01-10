الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إمدادها بالمساعدات الأمنية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني بن والاس؛ لمناقشة التعاون الدفاعي بين البلدين.

أوستن يشيد بمساعدة المملكة المتحدة المستمرة لأوكرانيا

وأشاد أوستن، بحسب البيان، بمساعدة المملكة المتحدة المستمرة لأوكرانيا.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى لقائهما المرتقب في أوروبا، خلال الأسابيع المقبلة، ومواصلة تعميق العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.