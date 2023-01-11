عروس سوهاج بعد خروجها من العناية المركزة: «عايزة أشوف حنا»

«أنا عايزة حنا.. فين حنا؟».. هكذه قالت مريم يسي عروس سوهاج، عقب خروجها من غرفة العناية المركزة، إثر خضوعها للعلاج بسبب إصابتها باختناق نتيجة تسرب غاز في شقة الزوجية بعد زفافها بساعات قليلة، فيما لقي زوجها حنا شنودة مصرعه.

وذكر ظريف يسي عوض، 40 عامًا، سائق، وعم «مريم»، أن ابنة شقيقه خرجت من غرفة العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي، ولم تتوقف عن السؤال والنداء على زوجها.

وأشار «عوض» إلى أن زوجة عريس سوهاج لم تعلم بوفاة زوجها حتى الآن، وأن كما أن والدتها مصدومة وغير مستوعبة لما حدث.

تسرب غاز في شقة الزوجية

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، بسبب تسرب غاز في شقة الزوجية، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة، وصرّحت جهات التحقيق بمركز المراغة بدفن جثمان الزوج.