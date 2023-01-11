«مياه دمياط» تنظم قافلة مائية لتوعية المواطنين بمشروعات «حياة كريمة»

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد، إحدى القرى المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى، بمشاركة الوحدة المحلية بالقرية وجميع الهيئات من الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف والمجلس القومي للسكان ومجمع إعلام دمياط ومديرية التربية والتعليم والبيئة بالمحافظة.

القافلة تستهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه

قال العميد مهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في بيان له، إن القافلة المائية شملت تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية والخدمية من خلال فريق التوعية بالشركة، والتي شملت ندوات وورش سباكة ولقاءات جماهيرية ومجتمعية.

وأضاف، أن القافلة استهدفت كافة الفئات العمرية المختلفة بهدف حث المواطنين، على ترشيد استهلاك مياه الشرب والمحافظة عليها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

سحب عينات المياه وتحليلها

وقال، إنه تم إجراء استقصاءات رأي قبل وبعد القافلة لقياس مدى رضاء العملاء، عن الخدمات المقدمة وحصر الشكاوى والعمل على حلها إن وجدت، وكذلك توزيع مطبوعات توعوية لتحقيق التواصل مع المواطنين، والتوعية بأهمية تركيب القطع الموفرة التي تساهم في توفير الاستهلاك اليومي بنسبة تتراوح من 40 لـ60%، والتي تنعكس بشكل مباشر على فاتورة الاستهلاك، إلى جانب تواجد فريق من القطاع التجاري لقراءة وفحص العدادات وتحصيل الفواتير، وقطاع الجودة والمعامل لسحب عينات المياه وتحليلها.

توعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية

وأكد «جمال الدين»، على أهمية دور إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام، في تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأي وورش السباكة وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة «حياه كريمة».