الفيلم الوثائقي «شابيلا» يرصد معاناة نازحة صومالية داخل معسكر القبور

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، قصة فتاة تُدعى «منيرة آدم»، وذلك خلال الفيلم الوثائقي «شابيلا»، الذي يرصد رحلة النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشيو، إذ سمع فريق تصوير الفيلم صيحتها العربية لتكشف لهم عن معاناتها، مؤكدة أنها جاءت من المدينة وسكنت في معسكر النازحين.

وأضافت «آدم» أن المواطنين لا يجدون شيئًا وفي الليل يكون هناك برد شديد وناموس، ولا توجد أموال والناس حالتها سيئة جدًا، والحكومة لا تأتي إليهم، مؤكدة أن الحل يأتي من الله.

حركة الشباب الإرهابية تستغل الجفاف

وكشف التقرير الخاص بـ«شابيلا» حركة الشباب الإرهابية التي تستغل الجفاف الذي تشهده الصومال للضغط على الحكومة والسيطرة على المنكوبين، ولهذا تقوم هذه الحركة المتطرفة بعمل الكثير من الأعمال الإرهابية من قتل وعنف بين الحين والآخر، كما أن «حشد العشائر» ما هم إلا فئة ضاقت صدورهم من أعمال حركة الشباب الإرهابية فقرروا خوض المعارك ضد هذه الحركة بالتعاون مع القوات الحكومية.

وأوضح التقرير أن عناصر حركة الشباب الإرهابية تتمركز بشكل أساسي في الجنوب الصومالي ليكونوا على تواصل مع عصابات القرصنة بالمحيط الهندي وعن طريقهم يخططون للسيطرة على خليج عدن وباب المندب.