رئيس إندونيسيا يدعو شعبه لعدم الشعور باليأس إزاء الأزمة الاقتصادية الراهنة

دعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الشعب الإندونيسي إلى عدم الشعور باليأس في ظل مواجهة الأزمة العالمية، والتي تلوح حاليا في أنحاء البلاد.

تحديات الركود التي تواجه العالم

وقال رئيس إندونيسيا، خلال خطاب له وفقا لما ذكرته وكالة الأباء الإندونيسية، إن العالم يواجه حاليا عدة تهديدات تشمل الركود العالمي والمالي وأزمة الغذاء والطاقة بالإضافة إلى تأثير الحرب والتضخم الذي يزداد سوءا، لافتا إلى رسالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والتي توقعت أن يتأثر ثلث الاقتصاد العالمي بالركود خلال العام الجاري 2023.

وأوضح أن ذلك يعني أنه إذا كان هناك أكثر من 200 دولة فهذا يعني أن 70 دولة ستعاني من الركود، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في إندونيسيا إيجابي نسبيًا، موضحا أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2022 كان لا يزال عند 5.72%.

وأضاف رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو أن القدرة التنافسية لبلاده إلى جانب التوزيع المتساوي للبنية التحتية في جميع المقاطعات ساعدت في دعم استقرارها الاقتصادي الحالي، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمة العالمية.