«ناصر الجديدة».. كل ما تريد معرفته عن أول مدينة ذكية تقام في الصعيد

تُعد مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، أو الهضبة كما يطلق عليها «الأسايطة»، من مدن الجيل الرابع الذكية، التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ضمن مشروعات تنمية الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخصوصا في مجال مشروعات الإسكان.

5.5 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى

وتقام مدينة ناصر الجديدة علي مساحة 6006 أفدنة، وتبعد بمسافة 15 كيلو متر عن مدينة أسيوط القديمة، و4 كيلو متر عن مطار أسيوط الدولي، وتطل على الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة - أسوان»، وذلك يجعلها في موقع إقليمي وتصل استثماراتها إلى 5.5 مليار جنيه، خلال مرحلتها الأولى.

وحول تفاصيل المدينة الجديدة، أوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له، أن مدينة ناصر تبعد عن مدينة أسيوط القديمة بمسافة 15 كيلو متر، و4 كيلو متر من مطار أسيوط الدولي، وتقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان، بلغ حجم استثماراتها حوالى 5.5 مليار جنيه، وفرت في مرحلتها الأولى حوالي 16 ألف فرصة، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.

محطات مياه وكهرباء

وأضاف محافظ أسيوط، أنه يجرى تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، على مساحة 31 فدان، بتكلفة 1.8 مليار جنية للمشروع، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة، ويجرى تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت، تتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، ويوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن استثمارات مشروعات الإسكان الاجتماعي وصلت 3.5 مليار جنيه، ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر، والتي تتكون من 60 عمارة سكنية، بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 متر، ومشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتكون من 1584 وحدة سكنية «66 عمارة»، كما جرى إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدانا، بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية.