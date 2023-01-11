«متحدث التعليم» لـ يوسف الحسيني: مبادرة إحياء المسرح المدرسي بداية لاكتشاف المواهب

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة منذ بداية العام الدراسي تنتهج استراتيجية تهتم فيها بتطبيق يوم الأنشطة لاكتشاف المواهب لرعايتها وتطويرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى، «الوزراة تسعى لتطوير آلياتها في ظل وجود توجيهات من القيادة السياسة بضرورة اكتشاف المواهب، وتدشين مبادرة إحياء المسرح المدرسي وبدايتها بإطلاق مسرحية (تقدر) وهي نقطة تحول لعملية اكتشاف المواهب».

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، «المبادرة هي آلية منظمة ستستخدمها الوزارة، ووزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف المواهب، ورعايتها وتنميتها فيما بعد».

وأكد أن بدء الخطوات التنفيذية للمبادرة في الفصل الدراسي الثاني، وتمتد طوال العام، ولن تنتهي خلال العام الدراسي فقط، وتستكمل خلال إجازة الصيف، «الطلاب الذين سيشاركون بالمبادرة ستتم متابعتهم على مستوى المدراس والإدارات ثم المديريات المختلفة، وصولا لمرحلة على مستوى الجمهورية».