ارتفاع الأسعار في روسيا.. و160 مليون يورو خسائر يومية

تعيش روسيا الاتحادية أوضاعا اقتصادية طاحنة في الوقت الحالي مع اقتراب مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل ارتفاع الأسعار في البلاد والتضخم المتزايد.

ارتفاعات غير مسبوقة

وارتفعت أسعار الديزل في البلاد بنسبة 8.4% مع تضخم وصل إلى 11%، وارتفع البنزين أيضا بنسبة 0.6% على الرغم من أن روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم إلا أنها لم تسلم من ارتفاع الأسعار.

مراقبة للأوضاع

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات رسمية له: «في العام المقبل، سنراقب الوضع عن كثب بالاشتراك مع خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية حتى لا تتجاوز الزيادة في السعر معدل التضخم ولهذا الغرض لدينا مثبط، وهو أداة فريدة من نوعها لتخفيف التقلبات في الأسعار العالمية».

خسائر يومية في روسيا

وكشف تقرير غربي أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب الحظر النفطي عليها المفروض من قبل دول مجموعة السبع الكبار والاتحاد الأوروبي بعد أن حددوا سعر برميل النفط الروسي بـ 60 دولارا فقط، وقد تزيد الخسائر اليومية الروسية لتصل إلى 280 مليون يورو عقب 5 فبراير المقبل الذي يعد موعدا نهائيا حددته المفوضية الأوروبية للتخلص تدريجيا من كل الواردات المنقولة عبر البحر من منتجات البترول من روسيا.

الأزمة تنتقل بين القارات

ويبدو أن الأزمة تنتقل من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا في مشهد درامي، إذ أعلنت زامبيا الواقعة وسط القارة الإفريقية أن لديها أزمة كبيرة في السلع الغذائية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود بالبلاد.