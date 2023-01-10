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وزيرة خارجية ألمانيا تدين هجمات روسيا على خاركيف.. وتتعهدد بمساعدات لأوكرانيا

كتب:

أ ش أ
07:30 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
وزيرة الخارجية الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، الهجمات الروسية على المدينة، وأعربت عن دعمها وتضامنها مع الشعب الأوكراني.

وذكرت قناة «دويتشه فيله» الألمانية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والسفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف رافقا بيربوك خلال رحلتها، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

تعهدات ألمانية بالمساعدة

وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا من بينها مولدات كهربائية وأغطية، علاوة على المزيد من شحنات الأسلحة.

تأتي هذا الزيارة في أعقاب قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات «ماردر» المدرعة.. فيما دعا بعض الساسة الألمان إلى تزويد أوكرانيا بدبابات قتال من طراز «ليوبارد 2» وهو الطلب الذي استبعدت الحكومة الألمانية حتى الآن القيام به.

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بقلم أ ش أ