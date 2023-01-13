اتساخ القطط إنذار يهدد حياتها بالخطر.. قدم لها الماء والطعام لإنقاذها

تشعر القطط بالحزن، وقد يتطور معها الشعور إلى رغبتها في الانعزال والامتناع عن تناول الطعام، ويسعى المهتمون بتربية القطط، للحفاظ على حالتها النفسية لتكون جيدة، فهي حيوانهم الأليف المحبب والمدلل، فضلًا عن أنها تعطيهم طاقة إيجابية وسعادة بالغة في المنزل.

وتوضح الدكتورة البيطرية «سمر عبدالرحمن»، في حديث خاص لـ«الوطن» معلومات عن القطط، لافتة إلى أنها تحزن وتمر بحالة نفسية سيئة ما يدفعها للانعزال والامتناع عن الطعام، كما أن المربين قد لا يعرفون أسباب حزنها، وبالتالي تستمر حالتهم الصحية والنفسية من سئ لأسوأ.

وأشارت «عبد الرحمن» إلى أن القطط تتأثر بشكل كبير من طريقة التعامل معها من قبل المربين، فقد لا يحسن التعامل معها وبالتالي تدخل في حالة نفسية سيئة، معلقة: «القطط بتدخل حالة نفسية سيئة أحيانا بسبب سوء المعاملة ومنعرفش السبب رغم إننا السبب فيه».

أسباب حزن القطط

تحزن القطط بسبب تركها وحيدة دون صحبة أحد في المنزل أو المكان المتواجدة فيه، وتحزن بسبب عدم الرعاية، فهي كائن أليف ودود يحب التعامل والملاطفة.

تمتنع القطط عن تناول الطعام، بعد تعرضها للصراخ أو الصوت العالي من مربيها، وقد تمتنع عن تناول الطعام، فضلا عن رغبتها في الانعزال وتلجأ للعيش وحيدة.

تشعر القطط بالغيرة مثلها الأطفال، فعندما يشاركها حيوان آخر الاهتمام والرعاية، من قبل مربيها تشعر بالغيرة، وتدخل في حالة نفسية سيئة في حال تعرضت للإهمال بسبب الحيوان الآخر.

تنفر القطط من المياه، وتغضب عندما تتفاجئ بسكب المياه عليها بشكل مفاجئ.

لا تفضل القطط اللعب مع الأشخاص الغرباء، أو اللعب معها بطريقة همجية، وعند إجبارها على اللعب تشعر بالغضب والثورة.

على الجانب الآخر ترغب القطط في اللعب والاهتمام من قبل مربيها كما تحب ملاطفتها، وتحب تقبيلها ولمسها باستمرار، وفي حال إهمالها تشعر بأنها منبوذة.

تحب القطط النظافة الشخصية والأواني الخاصة بالطعام والشراب نظيفة فضلا عن حبها لأماكن النوم نظيفة، وإذا لم تجد النظافة في حياتها ومأكلها ومشربها فقد تتأثر وتشعر بالحزن.

تغضب القطط من تواجدها في الظلام وتركها لأوقات طويلة بمفردها فهي مثل الأطفال لا تحب الظلام ولا الوحدة وقد تتأثر حالتها النفسية سلبا.

اتساخ القطط دليل على عدم عمل الغدد اللعابية

وأضافت أن القطط عندما نجدها متسخة وحزينة، فإن هذا إنذار لتأثر حالتها الصحية بالسلب، موضحة أن هذا يدل على أن الغدد اللعابية لا تعمل لديهم جيدًا، بسبب نقص حاد في الماء والغذاء، لذا يجب عرض الطعام والماء للقط.