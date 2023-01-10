جنايات الزقازيق تقضي بالإعدام شنقًا لامرأة قتلت زوجها في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، معاقبة امرأة متهمة بقتل زوجها، وآخر تربطها به علاقة عاطفية، في مدينة العاشر من رمضان، بالإعدام شنقا.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين، وسكرتارية إسلام محجوب، ويامن محمود.

بلاغ بمقتل مواطن داخل شقته

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، من شخص وشقيقته، يقيمان بدائرة القسم، بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بمحل سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما في الوفاة جنائياً. واتهما زوجة المتوفى بقتل شقيقهما، بمعاونة آخر.

اعترافات الزوجة المتهمة بقتل زوجها

وألقت الشرطة القبض على الزوجة المتهمة واعترفت خلال التحقيقات بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها، أسفرت عن مشاجرة تعدى على أثرها المتهم الثاني عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية «أرشدت عنها»، فأحدث إصابته المشار إليها ووفاته، فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفى وإخبارها بوفاته متأثراً بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله.

وتوصلت جهود فريق البحث الى مكان اختباء المتهم الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول وفيزا كارت «خاصين بالمجني عليه»، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، واستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.