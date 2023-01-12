مهرجان لصيد أسماك السلمون بالأيدي في كوريا الجنوبية.. حدث فريد يجذب آلاف السياح

في شهر يناير تمتلئ البحيرات في كوريا الجنوبية بأسماك السلمون، وتطفوا على سطح الجليد من فتحات وثقوبها يحفرها مرتادي الجليد، وهذا يعدا مناسبا لصيد تلك الأسماك، لذا يتوافد آلاف السياح لصيد الأسماك بالصنارات أو بأيديهم، في إطار الاحتفال بمهرجان الصيد الجليدي السنوي.

وشهدت مقاطعة «هواشون» التابعة لـ«جانج وون» التي تقع علي بعد 12 ميلا جنوب المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حشودًا من الزوار يتدافعون لاصطياد سمك السلمون «سانشونيو» من نهر متجمد بعد انطلاق الحدث الشهير لأول مرة منذ 3 سنوات، ولم يقام هذا الحدث في عام 2020 بسبب الطقس الدافئ، بينما تأثر العامين الماضيين بجائحة كورونا.

توقيت إقامة المهرجان

وبدأ هذا المهرجان منذ 20 عامًا، وجذب ملايين الزوار سنويًا وأصبح احتفالًا مفضلًا لوفرة سمك السلمون الذي يغمر المقاطعة الشمالية في هذا الوقت من العام.

ويجتمع رواد المهرجان من السكان المحليين والسياح وهم ينتظرون بفارغ الصبر بالقرب من الثقوب الصغيرة في الجليد لالتقاط سمك السلمون، ويتحمس البعض لدرجة أنهم يضعون السمكة في أفواههم أو يقفزون في المياه الجليدية، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وأظهرت الصور التي جرى التقاطها أن الصيادين الصغار والكبار يحاولون إنزال أكبر عدد ممكن من سمك السلمون المرقط، وبالإضافة إلى صيد الأسماك يمكن أيضًا ممارسة كرة القدم على الجليد وتذوق السانشونيو المشوي.