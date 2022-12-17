قناة الحياة تبرز بداية صيد الأسماك بمزرعة المنزلة في الدقهلية (فيديو)

عرض برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «بداية موسم صيد الأسماك بمزرعة المنزلة السمكية بالدقهلية».

ومع بداية موسم صيد الأسماك في محافظة الدقهلية فتح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موسم صيد الأسماك بمزرعة المنزلة السمكية والتي تقع على مساحة 1000 فدان، حيث أصبح الإنتاج مبشرا، حيث يعمل الجهاز على إدارة المنظومة بالكامل حتى يخرج السمك من الأحواض ليصبح من تخصص وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء.