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قناة الحياة تبرز بداية صيد الأسماك بمزرعة المنزلة في الدقهلية (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | السبت 17 ديسمبر 2022
صيد الأسماك في بحيرة المنزلة

صيد الأسماك في بحيرة المنزلة

عرض برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «بداية موسم صيد الأسماك بمزرعة المنزلة السمكية بالدقهلية».

ومع بداية موسم صيد الأسماك في محافظة الدقهلية فتح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موسم صيد الأسماك بمزرعة المنزلة السمكية والتي تقع على مساحة 1000 فدان، حيث أصبح الإنتاج مبشرا، حيث يعمل الجهاز على إدارة المنظومة بالكامل حتى يخرج السمك من الأحواض ليصبح من تخصص وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء.

 

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بقلم شريف سليمان