موسم صيد الأسماك بمطروح.. «الميرا والأناشي» الأشهر وتحذير من السمكة السامة

ينتعش موسم صيد الأسماك خلال هذه الأيام في البحر المتوسط ويقبل الصيادون على سواحل مدينة مرسى مطروح من الإسكندرية شرقا وحتى السلوم غربا على الصيد في ظل مواسم الهجرة للأسماك، والتي تمر على سواحل مطروح بأحجام وكميات كبيرة.

هجرة أسماك الميرا والأناشي

وقال الكابتن فتحي العبيدي شيخ الصيادين بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موسم الأسماك في شهر ديسمبر الجاري هو هجرة أسماك الميرا والأناشي بكميات كبيرة وفي أسراب ضخمة تصل إلى أطنان من الأسماك خاصة أن هذه هي الهجرة السنوية لها إلى البحر المتوسط قادمة من المحيطات.

تحذيرات من سمكة الأسد

وأضاف شيخ الصيادين بمطروح، أن هناك تغيرات مناخية في البيئة البحرية على سواحل مطروح، والتأثير بشكل سلبي على السمك مما أدى إلى ظهور سمكة الأسد خلال هذه الأيام، وهي تأكل الأسماك الصغيرة وكانت في الأعوام الماضية تهاجر مع سمك الميرا والأناشي إلا أنها هذا العام تتواجد بكثرة على سواحل مطروح، حيث أن سمكة الأسد ذات أشواك كبيرة وسامة وتتغذى على الأسماك الصخرية القريبة من القاع والصخور مثل غيرها من الأنواع الأخرى والتي يقبل عليها الصيادون لصيدها خلال هذا الموسم مما يؤدي إلى ضعف كميات السمك في البحر.

الدنيس والشراغيش والأناشي أشهر الأنواع

وأكد نصرالله الفردي رئيس جمعيه الصيادين بمطروح لـ«الوطن»، أن موسم الصيد الحالي من أجمل المواسم في ظل استقرار حالة الطقس حيث تخرج المراكب من ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم للصيد يستمر عدة أيام حسب كل مركب لصيد جميع أنواع الأسماك منها الوار والدنيس والشراغيش والأناشي والقاروس وغيرها من الأنواع المختلفة من أجود أنواع سمك البحر الذي تشتهر به سواحل محافظة مطروح.

مراكب صيد من المدن الساحلية

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تشهد خلال هذه الأيام انتعاشة موسم صيد الأسماك واستقبال عشرات المراكب من مختلف المواني في المدن الساحلية القريبة من مطروح من الإسكندريه ورشيد وكفر الشيخ ودمياط والتوجه إلى سواحل مطروح وحتى السلوم بالمياه الإقليمية للحدود المصرية مع ليبيا لصيد الأسماك على مدار عدة أيام.