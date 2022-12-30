السدة الشتوية.. موسم صيد الأسماك من ترعة الإبراهيمية بقرى المنيا

تعد السدة الشتوية، موسمًا للصيد الوفير بمحافظة المنيا، ويقصد مئات الصيادين ضفاف ترعة الإبراهيمية بطول المجري المائي بداية من مركز ديرمواس، أقصي جنوب المحافظة وحتى مغاغة شمالا، لصيد الأسماك المتنوعة، حيث لا يزيد عمق المياه في الترعة عن نصف متر، الأمر الذي يساعد في طفو الأسماك على سطح المياه.

الصيادون يترقبون السدة الشتوية

وقال رمضان سيف، صياد، لـ «لوطن»، إن السدة الشتوية التي تستمر لمدة 15 يوما، تبدأ سنويا من يوم 5 وحتى 20 يناير، ويترقب جميع الصيادين تلك الفترة القصيرة لصيد الأسماك من ترعة الإبراهيمية التي تعد ثالث أوسع مجرى مائي بعد نهر النيل والبحر اليوسفي، فانخفاض منسوب المياه في الترعة لنصف متر يسهل عمليات الصيد حتى أنها تتم باليد في بعض المناطق التي تضم حُفرًا تجمع داخلها أسماك كبيرة ومتوسطة الحجم.

الأسماك تطفو على سطح المياه

وقال محمد فاروق، صياد، إن عملية صيد الأسماك داخل ترعة الأبرهيمية خلال السدة الشتوية لا تقتصر على الصيادين فقط بل إن معظم أهالي القرى المنتشرة بطول الإبراهيمية يباشرون عملية صيد الأسماك بسبب انخفاض منسوب المياه، وبالتالي يمكن لأي شخص من الأهالي من الصيد لمدة لا تزيد عن 15 يوما بعدها يرتفع منسوب المياه إلى معدله الطبيعي.

وأضاف محمد عوض صياد، أن عمق ترعة الإبراهيمية يبلغ نحو 4 أمتار، وعرضها يتجاوز 25 مترا، ويكون منسوب المياه بها في الأيام العادية نحو 2 متر تقريبا، وانخفاض المنسوب لنصف متر في السدة الشتوية، تظهر معه كميات كبيرة من الأسماك مما يدفع أهالي القرى لصيد الأسماك قبل انتهاء فترة السدة الشتوية في القرى التي تطل على الإبراهيمية وبينها: «البيهو، أطسا، صفط اللبن، زهره، البرجاية، الحواصلية، منسافيس، أبيوها، أتليدم، الكفور».

وحددت مديرية الري والموارد المائية في المنيا، قبل يومين، مواعيد إغلاق عدد من الترع الرئيسية والفرعية بمراكز وقري المحافظة، خلال السدة الشتوية التي تبدأ من يوم 5 يناير وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر، وذلك لتنفيذ الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية التي تتطلب عدم وجود مياه بالمجاري، وهو ما يمثل ضرورة لشبكات ومرافق الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه للحقول.