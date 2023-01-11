نائب رئيس بنك بلوم سابقا: السيطرة على سعر الدولار سيساهم في ضبط الأسعار

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن صعود سعر الدولار اليوم، ساهم في حدوث تنازلات قوية عن العملة من جانب عملاء البنوك، حيث قفزت تعاملات الإنتر بنك الدولار، لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ فترة طويلة، من بينهم 250 مليون دولار جاءت عبر دخول مؤسسات أجنبية مثل «جي بي مورجان» ومورجان ستانلي، نظرا للثقة بجدية القضاء على السوق الموازية.

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن السيطرة على سعر الدولار سيساهم في ضبط الأسعار، وتراجع السعر إلى 29 دولار بنهاية اليوم لانخفاض الطلب مع وجود وفرة في المعروض، موضحًا أن السوق الموازية للدولار ساهمت في وجود تسعير عشوائي للسلع بالإضافة إلى عدم إتاحة السلع.

وأشار نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إلى أن السيطرة على سعر الدولار سيساهم في ضبط الأسعار، متوقعا بعض التذبذبات في أسعار الدولار خلال الفترة القادمة إلى أن يستقر السعر، مطمئنا بأن هذه الأسعار ستستقر خلال شهر.