نائب رئيس بنك «بلوم» سابقا: استقرار الجنيه أمام الدولار خلال أسابيع قليلة

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، والخبير المصرفي، إن التذبذب الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات البنوك اليوم، يؤكد جدية البنك المركزي المصري في اتباع سياسة مرونة سعر الصرف القائمة على العرض والطلب، لاستعادة الانضباط والقضاء على السوق الموازية للعملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن تلك الإجراءات تُعد تمهيدًا لعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، متوقعًا استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه عند مستويات أقل خلال أسابيع قليلة.

وأوضح نائب رئيس بنك بلوم سابقا، والخبير المصرفي، أن وقف العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل يعد خطوة مهمة وإعداد للسوق لعودة العمل لما قبل الأزمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ارتفاع سعر الدولار، طبيعي نظرا إلى تركه لقوى العرض والطلب.