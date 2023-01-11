أماكن ومواعيد فصل الكهرباء في كفر الشيخ لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار، غداً الخميس، عن عدد من القرى والمناطق في محافظة كفر الشيخ، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط والتي تتضمن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار.

فصل الكهرباء عن قرى وتوابع

وأوضحت الشركة، فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، عن قرى خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من قرية منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها، بمركز مطوبس، وكلش وتوابعها، بمركز كفر الشيخ، والروضة، بمركز سيدي سالم، ومجلس قروي العباسية، والقرى التابعة له بمركز الرياض، بالإضافة إلي فصل التيار الكهربائي عن قرية الكراكات، التابعة لمركز بيلا، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

صيانة وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء

جدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، يبذل جهوداً مضنية في أعمال الصيانة وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.