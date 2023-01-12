مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بين ملاكي و«موتوسيكل» بالمحلة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سياره ملاكي ودراجه نارية «موتوسيكل»، بمنطقة الشعبية في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 2

تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» بمنطقة الشعبية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص في العقد الخامس من العمر، وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع أثار الحادث

وجري رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.