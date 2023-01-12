ضبط ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

تمكن ضباط إدارة الأموال العامة، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط ربة منزل، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عقب استيلائها على 400 ألف جنيه من شخصين، بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، بزعم توظيفها في تجارة الغلال.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من «جهاد. م. ا. ب»، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، وزوج شقيقتها المدعو «كريم. ح. ع»، 33 سنة، عامل أجري، ويقيم بمحافظة المنوفية، بتضررهما من المدعوه «شيرين. ا. ق. ح» 40 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، لنصبها عليهما، والحصول منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها 400 ألف جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة الغلال، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها، وامتنعت عن رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، جرى التمكن من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدت برد تلك المبالغ المالية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.