حبس المتهم بقتل عامل في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل عامل في سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود كواليس الجريمة إلى وصول بلاغ لمركز شرطة دار السلام بسوهاج، من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة لعامل نتيجة إصابته بطلق ناري.

بالفحص والتحريات وسؤال الشهود، اتهموا مزارعا بإطلاق النار تجاه المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب وجود خلافات سابقة بين العائلتين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي أيمن محفوظ، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».