مصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في سوهاج 

لقي تلميذ مصرعه دهسًا، أسفل عجلات قاطرة جرار زراعي، أثناء لهوه في دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «خالد. س. ع. ك»، 11 عامًا، تلميذ، يقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح تهتكي في الكتف الأيمن وتورم بالرأس، وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة، إدعاء حادث جرار زراعي.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وبسؤال خاله تبين أنه أثناء لهو نجل شقيقته المذكور بالناحية ذاتها، استقل قاطرة جرار زراعي من الخلف، قيادة المدعو «جبريل. م. ع. ع»، 37 عامًا، سائق، يقيم بالناحية، فاختل توازنه وسقط أسفلها، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.