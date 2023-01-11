حالة الطقس في المحافظات اليوم.. سقوط أمطار على مطروح حتى الإسكندرية

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء في المحافظات عدم استقرار على مختلف أنحاء البلاد، وبدأت الأمطار تتساقط في عدة مدن ساحلية منها السلوم غربا ومرورا بمراكز ومدن سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين القديمة، ومدينة العلمين الجديدة والحمام، وحتى حدود الإسكندرية ببرج العرب، وتمتد إلى بعض المدن الساحلية على السواحل الشمالية ووجه بحري خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات من حالة الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في المحافظات، من نشاط الرياح، تصاحبها سقوط الأمطار على مدار اليوم خاصة على غرب البلاد، مشيرة إلى أن الرياح الجنوبية تنشط على السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على كل من السلوم ومطروح والإسكندرية، وما بينهما من مدن وقرى ومناطق سكنية على ساحل البحر، وتبقي الأجواء باردة ليلا ومستمرة في الصباح الباكر على جميع أنحاء البلاد في المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحراة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، الإسكندرية 19 - 11، ومطروح 18- 10، والعلمين 20-11، وبورسعيد 21-12، والمنيا 21-7، وسوهاج 22-7، وشرم الشيخ 21-14، والغردقة 22-11، والأقصر 23-7، واسوان 24-9.