توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على الإسكندرية ومطروح والسلوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إذ تنحسر فرص تكاثر السحب المنخفضة والممطرة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعديدة غدا الخميس ومستمرة حتى الجمعة المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون غائما على معظم أنحاء الجمهورية، وممطرا بنسب بين 40-50% على الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري، وذلك على فترات متقطعة، واستمرار تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والطرق القريبة من السطحات المائية أو الصحراوية والزراعية والمؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد وجود انخفاض فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين درجة ودرجتين على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 14 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.