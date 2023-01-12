«الصرف الصحي» بالإسكندرية: سيول على شرق المدينة.. و202 محطة جاهزة للتعامل

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن المدينة الساحلية تعرضت إلى أمطار رعدية غزيرة وصلت للسيول على شرق الإسكندرية وسط جهود كبيرة لعمال الصرف الصحي للتعامل معها، بعد أن ضربت مناطق منتزه ثان وأول وشرق منذ الساعة الثالثة صباحا حتى الآن.

الأمطار مستمرة في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، في بيان اليوم، إن الأمطار الغزيرة الرعدية مستمرة على مناطق شرق المدينة وأدت إلى تراكم مياه الأمطار غير المستوعبة في مناطق منتزه أول وثان وشرق حتى يتم نزول منسوب المياه في بيارات المحطات.

تعامل الصرف الصحي مع أمطار الإسكندرية الرعدية اليوم

وأشار نافع إلى وجود وتعامل 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وجاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، مشددًا على أن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها.

طقس الإسكندرية اليوم

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أن محافظة الإسكندرية اليوم الخميس 12 يناير 2023 تشهد أمطارا تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر احيانا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار خاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبًا.

وأعلن اللواء محمد الشريف تعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.