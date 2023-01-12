مسؤول حكومي يكشف تفاصيل تعطل حركة الطيران لمدة 120 دقيقة في أمريكا

كشف مسؤول حكومي كبير، سبب تعطل حركة الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120 دقيقة، لافتًا أن ملفا تالفا أثر على كل من النظامين الأساسي والاحتياطي في نظام «NOTAM»، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

إدارة الطيران الفيدرالية تواصل إجراء مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها تواصل إجراء مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري لانقطاع نظام NOTAM، مؤكدين أنه لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني حتى الآن.

وقال «بيت بوتيجيج» وزير النقل الأميركي، إن إدارة الطيران الفيدرالية ستحدد المصدر بشكل أكبر، وتحدد الخطوات لمنع حدوثه مرة أخرى مضيفًا في تصريح لـ قناة «إن بي سي»، الأمريكية أنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني، مبديًا استغرابه من كيفية أن يكون هناك هذا المستوى من الاضطراب.

السلامة تأتي دائما في المقام الأول

واعترف وزير النقل الأمريكي أن المسافرين شعروا بالإحباط، مشددًا على أن السلامة تأتي دائما في المقام الأول، وأن نظام (NOTAM) معقد بشكل لا يصدق، لذا فإن مواطن الخلل أو المضاعفات تحدث طوال الوقت، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح للمضاعفات بأن تؤدي إلى هذا المستوى من الاضطراب، وأنهم لن يسمحوا لها أبدا بالتسبب في مشكلة تتعلق بالسلامة.