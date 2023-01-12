ما هو نظام NOTAM الذي تسبب في تعطيل الطيران بأمريكا؟.. يرسل تنبيهات السلامة

تعرضت حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية لعطل استمر لأكثر من 120 دقيقة، بسبب خللًا في أحد ملفات نظام NOTAM، وتسبب العطل التقني في تأجيل أكثر من 4000 رحلة، وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا، حسبما أعلنت شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران كان بسبب هجوم إلكتروني

واستأنفت حركة الطيران بشكل تدريجي في مطاري أتلانتا ونيويورك، بعدما سمحت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية، بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد أن أعلنت «كارين جان بيير» السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق، وأنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني.

ويتساءل البعض عن نظام NOTAM الذي تسبب الخلل بأحد ملفاته في تعطيل منظمة الطيران المدني بأمريكا، وأبرز المعلومات عن هذا النظام نرصدها لكم حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني الأميركية كما يلي:

أبرز المعلومات عن هذا النظام

1- نظام (NOTAM) جرى إنشائه عام 1947، وصمم على غرار نظام مماثل يستخدم لتنبيه قباطنة السفن بشأن المخاطر في البحر.

2- هو نظام يرسل تنبيهات السلامة في الوقت الفعلي إلى الطيارين.

3- تعد هذه التنبيهات ضرورية لتخطيط الرحلات.

4- تستخدم لمشاركة المعلومات بشأن المخاطر في الجو أو على الأرض، مثل المدارج المغلقة وقيود المجال الجوي واضطرابات الإشارات الملاحية.

5- عادة ما تتضمن تنبيهات النظام لغة تقنية يصعب تحليلها لأي شخص لا يمتلك الخبرة في قراءتها.