الأرصاد الجوية: أمطار رعدية على الإسكندرية وشمال الدلتا

تشهد السواحل الشمالية للبلاد وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال الدلتا، أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة، مع استمرار تكاثر السحب العالية والمنخفضة والمتوسطة.

أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة الشدة

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أنّ شمال البلاد تتعرض حاليا لتاثير منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، تعمل على ظهور خلايا رعدية فى السحب المنخفضة والعالية، يصاحبها سقوط أمطارا عزيرة ومتفاوتة الشدة، تؤثر حاليا على سواحل شمال الدلتا ومحافظة البحيرة ومناطق من شرق الإسكندرية، ومناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 12-1-2023 على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11.

- العاصمة الإدارية 18 - 11.

- أكتوبر 18 - 10.

- بنها 19- 11.

- دمنهور 19- 11.

- وادي النطرون 19 -11.

- كفر الشيخ 18 - 11.

- المنصورة 18- 12.

- الزقازيق 19- 11.

- شبين الكوم 18- 10.

- طنطا 19- 10.

- دمياط 18- 11.

- بورسعيد 18- 13.

- الإسماعيلية 19- 12.

- السويس 18 - 12.

- شلاتين 25 - 15.

- العريش 19- 12.

- رفح 17 - 12.

- رأس سدر 21- 11.

- نخل 17- 6.

- كاترين 15- 04.

- الطور 23- 11.

- طابا 20- 11.

- شرم الشيخ 21- 15.

- الإسكندرية 17 - 13.

- العلمين الجديدة 16- 12.

- مطروح 16- 13.

- السلوم 18- 8.

- سيوة 21- 7.

- راس غارب 21-11.

- الغردقة 23- 14.

- سفاجا 22-11.

- مرسي علم 22-15.

- شلاتين 26-13.

- حلايب 22- 14.

- أبو رماد 25- 13.

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10.

- بني سويف 18 - 8.

- المنيا 19 - 8.

- أسيوط 19- 8.

- سوهاج 21 - 9.

- قنا 22 - 9.

- الأقصر 22- 8.

- أسوان 22- 10.

- الوادي الجديد 23- 9.

- أبو سمبل 22 - 11.