يبدأ تطبيقها اليوم.. القائمة الكاملة لأسعار الحديد المحلية

أعلنت مصانع الحديد، قوائم الأسعار الجديدة المقرر بدء العمل بها اليوم 12 يناير، وأظهرت قوائم الأسعار أنّ سعر طن حديد عز سجل 25 ألفا و985 جنيها تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات 14%.

وبلغ سعر طن السويس للصلب 25 ألفا و850 جنيها، كما سجل سعر طن حديد بشاي الرقم الأعلى محققا 27 ألفا و360 جنيها، وحديد المراكبي 25 ألفا و500 جنيه للطن.

أسعار الحديد الجديدة

وبحسب الأسعار المعلنة، سجل سعر طن حديد المصريين 25 ألفا و850 ألف جنيه، فيما سجل حديد العشري 26 ألفا و300 جنيه للطن، بينما سجل طن حديد الجارحي 27 ألف طن، كما سجل طن حديد «مصر ستيل» 26 ألف و250 جنيها، وحديد العتال 26 ألفا و400 جنيه.

وأظهرت القائمة كذلك تحقيق سعر طن حديد «عطية» 26 ألفا و130 جنيها، وحديد الكوني 26 ألفا و200 جنيه، وحديد سرحان 26 ألفا و100 جنيه، كما أعلنت مجموعة حديد عز أسعار مسطحات الصلب لتسجل 28 ألفا و335 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة.