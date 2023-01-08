تراجع أسعار الحديد في السوق المحلي
كتب:
منى صلاح
11:39 م | الأحد 08 يناير 2023
تراجع أسعار الحديد في السوق المحلي
شهدت أسعار الحديد المسلح تراجعا كبيرا في السوق المحلية، حيث سجل متوسط سعر الطن 23.300 ألف جنيه بعد ان وصل إلى مستوى 30 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي.
وجاءت أسعار حديد التسليح اليوم كالآتي:
أسعار الحديد اليوم
عز الدخيلة.. 23450 جنيها
العتال.. 23400 جنيه
بشاي.. 23300 جنيه
عطية.. 23130 جنيها
الكومي.. 23200 جنيه
المراكبي.. 23200 جنيه
سرحان.. 23100 جنيه
العشري.. 21300 جنيه
مصر ستيل.. 23250 جنيها للطن.
وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار حديد التسليح تشهد حاليا حالة من الاستقرار ولم تشهد أي تقلبات سعرية أو زيادة حالية.
معدل مبيعات إنتاج المصانع طبيعي
وأضاف «حنفي» أن معدل مبيعات إنتاج المصانع طبيعي، وأن المصانع تعمل بطاقة جيدة، وأن القطاع سيشهد استقرارا أكبر الفترة المقبلة مع توفير النقد الأجنبي.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد ألغى العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بشكل نهائي اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي لاقت ترحيب التجار والمنتجين بشكل كامل.