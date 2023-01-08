تراجع أسعار الحديد في السوق المحلي

شهدت أسعار الحديد المسلح تراجعا كبيرا في السوق المحلية، حيث سجل متوسط سعر الطن 23.300 ألف جنيه بعد ان وصل إلى مستوى 30 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وجاءت أسعار حديد التسليح اليوم كالآتي:

أسعار الحديد اليوم

عز الدخيلة.. 23450 جنيها

العتال.. 23400 جنيه

بشاي.. 23300 جنيه

عطية.. 23130 جنيها

الكومي.. 23200 جنيه

المراكبي.. 23200 جنيه

سرحان.. 23100 جنيه

العشري.. 21300 جنيه

مصر ستيل.. 23250 جنيها للطن.

وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار حديد التسليح تشهد حاليا حالة من الاستقرار ولم تشهد أي تقلبات سعرية أو زيادة حالية.

معدل مبيعات إنتاج المصانع طبيعي

وأضاف «حنفي» أن معدل مبيعات إنتاج المصانع طبيعي، وأن المصانع تعمل بطاقة جيدة، وأن القطاع سيشهد استقرارا أكبر الفترة المقبلة مع توفير النقد الأجنبي.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد ألغى العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بشكل نهائي اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي لاقت ترحيب التجار والمنتجين بشكل كامل.