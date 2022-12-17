شعبة مواد البناء: قرض النقد الدولي يؤدي لاستقرار أسعار الحديد والأسمنت

توقع رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزيني، استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع اقتراب صرف الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي والبالغة 800 مليون دولار والتي تؤدي لضخ سيولة وتوفير العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.

«الزيني»: أسعار الحديد والأسمنت مستقرة في السوق المصرية

وقال أحمد الزيني، إنَّ أسعار مواد البناء ستشهد استقراراً حتى نهاية الشهر الحالي، متوقعاً المزيد من الاستقرار بمجرد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتوفير الدولار للمصنعين والمنتجين، الضروري لشراء مستلزمات الإنتاج من مواد خام.

الدولة قادرة على حفظ استقرار السوق المحلية

وأضاف «الزيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الدولة قادرة على الحفاظ على استقرار السوق المحلية، داعياً التجار إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمخاوف، مؤكداً على وفرة الإنتاج المحلي من الأسمنت واستمرار أعمال الإنشاء والتطوير، «حركة البيع والشراء لا تزال مستمرة في ظل مستويات الأسعار الحالية وعمليات البناء لن تتوقف».

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

يجدر الإشارة إلى استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقاً للمعلن من الشركات المحلية، حيث سجل سعر طن حديد عز حوالي 20,450 جنيهاً فيما وصل سعر طن حديد المصريين إلى 20,350 جنيهاً وحقق سعر الحديد بشركتي السويس وبشاي للصلب 20,350 و21,205 جنيهًا للطن.

وكذلك، بالنسبة للأسمنت الذي حافظ على استقرار متوسط أسعاره ليسجل سعر الطن 1,650 جنيهاً بشركة أسمنت حلوان و1,610 جنيهات لطن أسمنت وادي النيل و2,600 جنيهاً سعر طن الأسمنت الأبيض العادة.

ويدخل الفحم كعنصر أساسي في تصنيع مواد البناء ويعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة والتي ارتفعت منذ بداية العام بسبب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لكن أسعار النفط بدأت في التراجع مع نهاية العام.