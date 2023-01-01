غرفة الصناعات المعدنية: أسعار الحديد ثابتة.. وطاقتنا الإنتاجية 16 مليون طن

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد ثابته بالنسبة للمصانع ولم تحدث بها أي تغيرات سعرية جديدة بعد قرار المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل، ويختلف السعر من مصنع لآخر، كما أن مشكلة الحديد كانت تكمن في توفير العملة الصعبة وليس في طريقة الاستيراد، ففي الفترة الماضية كانت تعمل المصانع بطاقات متدنية.

نسبة المبيعات ثابتة ولم تحدث بها زيادة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة المبيعات ثابتة ولم تحدث بها زيادة وتقدر بنحو 7.9 مليون طن خلال هذا العام، علماً بأن الطاقة الإنتاجية للمصانع تقدر بـ16 مليون طن، كما أن سعر الحديد لا يؤثر إلا بنسبة محدودة جدا على سعر العقارات، لأن سعر الحديد يشكل ما بين 9% إلى 10% من تكاليف البناء وليس من تكاليف الوحدة، لأن سعر الوحدة يؤثر عليها سعر البناء والأرض والتراخيص والمرافق والتشطيبات.

وواصل مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات أن مصر تقوم بتصدير الحديد للعديد من الدول في أوروبا وامريكا، كما أن نسبة تصدير الحديد إلى الخارج في الربع الأخير من العام الحالي تراجعت نسبيا عن الربع الأول من نفس العام 2022، وذلك نتيجة إنتاج المصانع لكميات قليلة من الحديد، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي أحد التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.