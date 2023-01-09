ارتفاع أسعار البيليت والخردة عالميا.. واستقرار خام الحديد بتعاملات أول العام

ارتفعت أسعار البيليت والخردة بشكل ملحوظ عالميا، فيما استقرت أسعار خام الحديد، مع تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد.

أسعار الحديد الصلب العالمية

وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية، ارتفعت أسعار الخردة إلى 419 دولار للطن، مقارنة بـ401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ387 دولار للطن في تعاملات يوم 25 ديسمبر، ومقارنة بأسعار بلغت 353 دولار للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، ونحو 340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

أسعار مربعات الصلب

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب «البيلت» ما بين 525– 570 دولار للطن، ارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولار للطن في تعاملات آخر ديسمبر، ومقارنة بما بين 513 – 555 دولار للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر قبل الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 – 540 دولار للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن.

في الوقت ذاته استقرت أسعار خام الحديد عند 116 دولار للطن، وهي نفس أسعار تعاملات نهاية ديسمبر، وتأتي مقارنة بـ 111 دولار للطن في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، والذي سجل نحو 100دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ92 دولار للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولار، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 695 – 705 دولار للطن، ارتفاعا من ما بين 670- 690 دولار للطن، ومقارنة بما بين 635 – 650 دولار طن للأسبوع الرابع من نوفمبر.