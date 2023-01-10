اتفاق بين «التموين» واتحاد الصناعات لتقليل حلقات التداول وخفض الأسعار

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اتفاقا تم مع اتحاد الصناعات، لتقليل حلقات تداول السلع بين مكان التصنيع ومنافذ بيع السلع مباشرة، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع بالتراجع، تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

تقليل حلقات تداول السلع

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن تقليل حلقات التداول بين المصنع والمنفذ من أهم الخطط التي تعتمد عليها وزارة التموين حاليا للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تدشين 5 معارض «أهلا رمضان»، في كل محافظة للتخفيف والتيسير على المواطنين في طرح السلع الهامة والاستراتيجية بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها في السلاسل التجارية.

معارض أهلا رمضان

وعن تعرض بعض السلع الاستراتيجية لتحرك كبير في سعرها الحر داخل السلاسل التجارية والسوق المحلية، نوهت المصادر بأن تدشين معارض أهلا رمضان في القرى والنجوع ومراكز المحافظات سيحدث منافسة كبيرة في أسعار السلع مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان وبالتالي انخفاض الأسعار في السلاسل التجارية.

واعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة تدشين معارض أهلا رمضان بداية من شهر يناير الجاري وحتى نهاية الشهر الكريم، وذلك بواقع 5 معارض في كل محافظة للتخفيف والتيسير على المواطنين في طرح السلع العامة والاستراتيجية بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها في السلاسل الخاصة.