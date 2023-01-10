«التموين» تطمئن المواطنين: جميع السلع متوافرة.. والمخزون الاستراتيجي آمن

وجه المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، رسالة طمأن خلالها المواطنين بتوافر السلع الغذائية، قائلا «متقلقوش السلع متوفرة، وعندنا مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة»، متابعا: «لدينا مخزون استراتيجي من السلع الغذائية كالأزر والسكر، كما أن مخزون استراتيجي به سلع غذائية تكفي من 6 أشهر، وسلع أخرى تكفي حتى 12 أو 13 شهر مثل الشاي واللحوم»، مؤكدًا دور القيادة السياسية ومجهوداتها لتوفير السلع الغذائية بالأسواق في ظل الظروف العالمية الراهنة.

جهود وزارة التموين لمواجهة احتكار السلع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنّ وزارة التموين قامت بجهود كبيرة لمواجهة ظاهرة احتكار بعض التجار للسلع وممارسة الأفعال غير القانونية، إلى جانب إقامة معارض السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية سواء من خلال الشوادر أو السيارات المتحركة.

وتابع «بني سويف بها 40 معرضا موزعين بين القرى والنجوع والوحدات المحلية، أما قنا بها 9 معارض، والدقهلية بها أكثر 12 معرضا، وجنوب سيناء بها أكثر من 7 معارض، فضلاً عن باقي معارض الجمهورية».

خصومات تصل إلى 30% في كل المعارض التموينية

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك خصومات تصل إلى 30% في كل المعارض التموينية، مشيرًا إلى ضخ كميات كبيرة للغاية من الزيوت في معارض السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدور جهاز الخدمة الوطنية والداخلية والقوات المسلحة في دعم الدولة خلال الفترة الحالية والأزمات العالمية.