فريق طبي بـ«قنا الجامعي» ينجح في استئصال ورم خبيث بالغدة الجاردرقية لمريض

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، نجاح فريق طبي من وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية في استئصال ورم مرتجع بالغدة الجاردرقية لشاب يبلغ من العمر 27 عاما.

استئصال ورم خبيث لمريض شاب

وأوضح مدير المستشفيات الجامعية بقنا، أن المريض كان يعاني من الورم منذ سنوات مما أثر على عظامه وحالته العامة بالسلب مشيرا إلى أنه تم قياس نسبة الهرمون قبل العملية وأثناء وبعد الجراحة بعد استئصال الورم.

يأتي ذلك في اطار خدمة العمليات المتقدمة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية التي لأهالي المنطقة والتي تحتاج إلى مهارة طبية خاصة بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وتحت اشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة أن المريض حضر لعيادة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى قنا الجامعي وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم مرتجع بالغدة الجاردرقية حيث قرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد مبارك مدرس الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين بالجراحة العامة إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم حيث سرعة تعافي المريض بعد العملية وعودته لممارسة حياته الاعتيادية كما أنها لا تترك أثرا يذكر بعد إجراء العملية.

أسماء الفريق الطبي

ضم الفريق الطبي أيضا الطبيب أحمد خيري المدرس المساعد بوحدة جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة بقسم الجراحة العامة والطبية احلام طبيب مقيم بالقسم.

وشارك من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور أحمد إسماعيل المدرس بالقسم، والطبيب محمد حسام المدرس المساعد بقسم التخدير، والطبيبة أمنية محمد طبيب مقيم بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، وأسماء أحمد من هيئة التمريض.