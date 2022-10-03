استئصال طحال متضخم لمريضة في مستشفى قنا الجامعي.. «وزنه 5.6 كيلو»

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي من قسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استئصال طحال متضخم يزن 5.6 كيلوجرام من مريضة 20 عامًا، تعاني من تضخم بالطحال وتكسير بالصفائح الدموية.

نقص في عدد الصفائح الدموية وأنيميا حادة بالدم

وقال الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى قنا الجامعي، في بيان، اليوم الاثنين، إنّ المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وبعد الكشف والفحوصات تبين وجود تضخم شديد في الطحال ونقص في عدد الصفائح الدموية وأنيميا حادة بالدم، لافتا إلى أنه بالتعاون مع قسم الباطنة العامة وقسم أمراض الدم تم تجهيز المريضة للجراحة وهى من الحالات التي تحتاج إلى مهارة خاصة في الجراحة.

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود أبوزيد مدرس الجراحة العامة، الطبيب أحمد ثابت مدرس مساعد الجراحة العامة والطبيب عصام علاء الدين طبيب مقيم بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخدير الدكتورة نهى حافظ مدرس التخدير والعناية المركزة، الطبيبة أميرة جمعة معيد تخدير وعناية مركزة والطبيب أحمد غانم طبيب مقيم تخدير، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة .

وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريضة بحالة جيدة وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.